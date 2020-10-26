Литва усиливает карантин после рекордных 700 заражений

Правительство Литвы приняло решение об усилении карантина в ряде городов после того, как в стране впервые с начала эпидемии зарегистрировали более 700 заражений коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

За последние сутки в Литве, население которой составляет около 2,8 млн, коронавирус подтвердили в 766 человек. Вчера этот показатель составлял 605, а позавчера рекордом были 474 заражения.

В связи с этой тревожной тенденцией правительство ввело усиленный карантин в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и некоторых районах. Ограничения начнут действовать со среды, 28 октября, и продлятся как минимум до 11 ноября.

В муниципалитетах, где вводится усиленный карантин, ограничивается заполняемость общественного транспорта, следующего за их пределы - сидячие места можно занимать с расстоянием не менее 1 метра от других пассажиров.

В общественном пространстве запрещено собираться группами более 5 человек, за исключением членов семьи. С другими прохожими нужно держать 2-метровую дистанцию.

В бюджетных учреждениях работники полностью или частично перейдут на удаленную работу.

Магазинам разрешено одновременно впускать не более 1 человека на квадратный метр площади.

Посещение родственников в стационарах больниц запрещаются, кроме неизлечимо больных пациентов, детей и рожениц. Так же запрещаются визиты ко всем учреждений социальной опеки, где люди проживают постоянно.

Религиозным организациям рекомендуют организовать деятельность так, чтобы избегать скоплений верующих, или временно отказаться от собраний.

На сегодня в "красной зоне" по ситуации с коронавируса оказались 21 муниципалитет страны, двадцать шестой "желтой зоне", в "зеленой" - 13.

В Литве к "зеленой зоны" входят районы, где количество заражений коронавируса менее 25 случаев на 100 000 населения, а количество положительных тестов меньше 4%; "Желтой" - не более 50 случаев на 100 тыс. Населения, а положительных тестов 4% или более. "Красными" становятся районы с более 50 случаев заражений на 100 000 населения и более 4% тестов, и в которых процент случаев, не связанных с ячейками заражения, превышает 30% за последнюю неделю.