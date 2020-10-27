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Ватикан готується до віртуального святкування Різдва – ЗМІ

Вівторок, 27 жовтня 2020, 17:02

Різдвяні урочистості за участі папи Франциска в цьому році будуть транслюватися онлайн, і публіка не зможе бути присутньою на них через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив у вівторок представник посольства Німеччини у Ватикані, передає "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Посольства при Святому Престолі були проінформовані про те, що літургії будуть проходити "в закритому форматі, без присутності дипломатичного корпусу" і транслюватися онлайн.

Архієпископ Олівер Лахль, представник посольства Німеччини, підтвердив у вівторок німецькому інформаційному агентству DPA, що Ватикан дійсно направив відповідне повідомлення щодо різдвяного періоду.

24 грудня папа зазвичай проводить різдвяну месу в Соборі Святого Петра перед акредитованими ватиканськими дипломатами і обраною аудиторією.

Сайт Ватикану не згадує цю месу в грудневому порядку денному Папи, але підтверджує традиційні благословення "Urbi et Orbi" 25 грудня. Вони зазвичай відбуваються з центрального балкона Собору Святого Петра.

Ватикану вже довелося прийняти рішення про закриття доступу для публіки під час святкування Великодня в квітні.

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