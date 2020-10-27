Ватикан готовится к виртуальному празднованию Рождества - СМИ

Рождественские торжества с участием папы Франциска в этом году будут транслироваться онлайн, и публика не сможет присутствовать на них из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил во вторник представитель посольства Германии в Ватикане, передает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Посольства при Святом Престоле были проинформированы о том, что литургии будут проходить "в закрытом формате, без присутствия дипломатического корпуса" и транслироваться онлайн.

Архиепископ Оливер Лахль, представитель посольства Германии, подтвердил во вторник немецкому информационному агентству DPA, что Ватикан действительно направил соответствующее уведомление о рождественского периода.

24 декабря папа обычно проводит рождественскую мессу в Соборе Святого Петра перед аккредитованными ватиканскими дипломатами и выбранной аудиторией.

Сайт Ватикана не упоминает эту мессу в декабрьском повестке дня Папы, но подтверждает традиционные благословение "Urbi et Orbi" 25 декабря. Они обычно происходят из центрального балкона Собора Святого Петра.

Ватикан уже пришлось принять решение о закрытии доступа публики во время празднования Пасхи в апреле.