У Парижі через загрозу вибуху евакуювали райони біля Тріумфальної арки і Ейфелевої вежі

Поліція Парижа евакуювала район, який включає площу Шарля де Голля і Тріумфальну арку, через підозрілий пакунок, також було евакуйовано зону біля Ейфелевої вежі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ouest France.

У Парижі весь район навколо площі Шарля де Голля і Єлисейських полів був оточений у вівторок в другій половині дня , 27 жовтня, через підозрілий пакет.

Навколо пам'ятника був встановлений периметр безпеки, і рух на кільцевій розв'язці був перекритий.

На місце виїхали оперативні групи з головного управління поліції.

Ця загроза вибуху викликала серйозні збої в роботі громадського транспорту.

Як тільки пакунок був ідентифікований у постраждалому районі відновили рух пішоходів і транспорту.

Ще один інцидент стався сьогодні вдень біля Ейфелевої вежі.

За словами джерела в поліції, периметр безпеки був встановлений близько 15.45 після виявлення на Марсовому полі сумки з боєприпасами.

Правоохоронці зараз детально вивчають вміст сумки.