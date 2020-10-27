У Парижі через загрозу вибуху евакуювали райони біля Тріумфальної арки і Ейфелевої вежі
Поліція Парижа евакуювала район, який включає площу Шарля де Голля і Тріумфальну арку, через підозрілий пакунок, також було евакуйовано зону біля Ейфелевої вежі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ouest France.
У Парижі весь район навколо площі Шарля де Голля і Єлисейських полів був оточений у вівторок в другій половині дня , 27 жовтня, через підозрілий пакет.
Навколо пам'ятника був встановлений периметр безпеки, і рух на кільцевій розв'язці був перекритий.
На місце виїхали оперативні групи з головного управління поліції.
Ця загроза вибуху викликала серйозні збої в роботі громадського транспорту.
Як тільки пакунок був ідентифікований у постраждалому районі відновили рух пішоходів і транспорту.
Ще один інцидент стався сьогодні вдень біля Ейфелевої вежі.
За словами джерела в поліції, периметр безпеки був встановлений близько 15.45 після виявлення на Марсовому полі сумки з боєприпасами.
Правоохоронці зараз детально вивчають вміст сумки.