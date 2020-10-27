В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали районы у Триумфальной арки и Эйфелевой башни

Полиция Парижа эвакуировала район, который включает площадь Шарля де Голля и Триумфальную арку, из-за подозрительного пакета, также была эвакуирована зона возле Эйфелевой башни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ouest France.

В Париже весь район вокруг площади Шарля де Голля и Елисейских полей был оцеплен во вторник во второй половине дня , 27 октября, из-за подозрительного пакета.

Вокруг памятника был установлен периметр безопасности, и движение на кольцевой развязке было перекрыто.

На место выехали оперативные группы из Главного управления полиции.

Эта угроза взрыва вызвала серьезные сбои в работе общественного транспорта.

Как только пакет был идентифицирован в пострадавшем районе возобновили движение пешеходов и транспорта.

Еще один инцидент произошел сегодня днем возле Эйфелевой башни.

По словам источника в полиции, периметр безопасности был установлен около 15.45 после обнаружения на Марсовом поле сумки с боеприпасами.

Правоохранители сейчас детально изучают содержимое сумки.