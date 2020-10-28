Переможиця виборів у Литві обіцяє більшу кількість жінок в уряді

Інгріда Шимоніте, лідерка партії "Союз Вітчизни", яка перемогла на парламентських виборах у Литві, заявила, що у новому уряді Литви буде більше жінок, ніж будь-коли.

Про це вона сказала в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Союз Вітчизни" Шимоніте, головна правоцентристська партія з корінням в антирадянському русі за незалежність 1980-х років, готує наступний уряд з двома ліберальними партіями, обидві з яких очолюють жінки.

У неділю коаліція отримала 74 місця з 141 в литовському парламенті.

Чинний прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс останнім зіткнувся з критикою за нездатність створити більше робочих місць і зупинити зростання боргу.

У минулому році Скверняліс очолив один з небагатьох європейських уряді, членами якого є лише чоловіки. Шимоніте сподівається це змінити, включивши в уряд п'ять або більше жінок.

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"Я хочу показати на прикладі себе і своїх колег-жінок, що не тільки чоловіки можуть бути на вершині, але і жінки", - сказала Шимоніте.

"Велика частина нашого суспільства визначається традиційним вихованням, яке говорить дівчаткам бути медсестрами або вчителькми, в той час як хлопчики повинні стати лідерами і особами, які приймають рішення. Ці речі повільно змінюються самі по собі" – зазначила вона.

Шимоніте була міністром фінансів у попередньому уряді Національного союзу, який втратив владу в 2012 році після однієї з найжорсткіших програм жорсткої економії в Європі, яка призвела до обвалу ВВП приблизно на 15% в 2009 році.