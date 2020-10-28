Победительница выборов в Литве обещает большее количество женщин в правительстве

Ингрида Шимоните, лидер партии "Союз Отечества", которая победила на парламентских выборах в Литве, заявила, что в новом правительстве Литвы будет больше женщин, чем когда-либо.

Об этом она сказала в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Союз Отечества" Шимоните, главная правоцентристская партия с корнями в антисоветском движении за независимость 1980-х годов, готовит следующее правительство с двумя либеральными партиями, обе из которых возглавляют женщины.

В воскресенье коалиция получила 74 места из 141 в литовском парламенте.

Действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис последним столкнулся с критикой за неспособность создать больше рабочих мест и остановить рост долга.

В прошлом году Сквернялис возглавил один из немногих европейских чиновников, членами которого являются лишь мужчины. Шимоните надеется это изменить, включив в правительство пять или более женщин.

"Я хочу показать на примере себя и своих коллег-женщин, что не только мужчины могут быть на вершине, но и женщины", - сказала Шимоните.

"Большая часть нашего общества определяется традиционным воспитанием, которое говорит девочкам быть медсестрами или вчителькми, в то время как мальчики должны стать лидерами и лицами, принимающими решения. Эти вещи медленно меняются сами по себе " - отметила она.

Шимоните была министром финансов в предыдущем правительстве Национального союза, который потерял власть в 2012 году после одной из самых жестких программ жесткой экономии в Европе, которая привела к обвалу ВВП примерно на 15% в 2009 году.