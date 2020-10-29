Єврокомісія запропонувала рамки адекватної мінімальної зарплати в ЄС

Європейська комісія запропонувала директиву, яка гарантує, що працівники в ЄС будуть захищені адекватною мінімальною заробітною платою, що дозволяє вести гідний спосіб життя, де б вони не працювали.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

У Брюсселі вважають, що встановлена ​​на адекватному рівні мінімальна заробітна плата не тільки чинить позитивний соціальний вплив, але і приносить ширші економічні вигоди, оскільки скорочує нерівність у заробітній платі, допомагає підтримувати внутрішній попит і посилює стимули до роботи.

Адекватна мінімальна заробітна плата також може допомогти скоротити розрив в оплаті праці чоловіків і жінок, оскільки жінки отримують мінімальну заробітну плату більшу, ніж чоловіки.

Пропозиція також допомагає захистити роботодавців, які виплачують працівникам гідну заробітну плату, за рахунок забезпечення чесної конкуренції.

Поточна криза особливо вдарила по секторах з вищою часткою низькооплачуваних працівників, таким як клінінгові послуги, роздрібна торгівля, охорона здоров'я і довгостроковий догляд, а також догляд в інтернатах.

Мінімальна заробітна плата існує у всіх країнах-членах ЄС. У 21 країнах встановлено мінімальний розмір оплати праці, а в 6 державах-членах (Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія і Швеція) захист мінімальної заробітної плати забезпечується виключно колективними угодами.

Проте, відзначають в Єврокомісії, в більшості країн-членів ЄС працівники страждають від недостатнього відповідності та/або прогалин у сфері захисту мінімальної заробітної плати. На тлі цього пропонована Директива створює основу для підвищення адекватності мінімальної заробітної плати та доступу працівників до захисту мінімальної заробітної плати в ЄС.

"Пропозиція Комісії повністю відповідає допоміжному принципові: вона встановлює рамки для мінімальних стандартів, які поважають і відображають компетенцію держав-членів, а також автономію соціальних партнерів і свободу договорів в області заробітної плати. Вона не зобов'язує держави-члени вводити встановлену законом мінімальну заробітну плату, а також не встановлює загальний мінімальний рівень оплати праці", - відзначили в ЄК.