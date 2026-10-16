Сибіга про зустріч Зеленського та Мадяра: "Нова сторінка відносин між Україною та Угорщиною"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підбив підсумки зустрічі у Брюсселі українського президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Про це він повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

Сибіга назвав зустріч Зеленського та Мадяра історичною, а також новою сторінкою відносин між Україною та Угорщиною.

За словами українського міністра, ця зустріч "стала кульмінацією багатьох тижнів і місяців дипломатичної роботи, спрямованої на нормалізацію відносин".

"Результати говорять самі за себе. Розблоковано два переговорні кластери, а на порядку денному – відкриття решти до кінця року. Відновився нормальний діалог про конкретні речі: економіку й торгівлю, прикордонну інфраструктуру, бізнес-контакти, тісніші звʼязки між людьми, гуманітарну співпрацю тощо. Сьогодні ми дійсно відкрили нову сторінку", – сказав Сибіга.

Він зазначив, що нормалізація відносин вигідна обом країнам. Також глава МЗС подякував українській та угорській командам, які "знайшли правильні підходи й рішення".

"Сьогоднішня змістовна й відверта розмова лідерів віч-на-віч підтвердила добрі наміри двох країн і їхню готовність до взаємовигідної співпраці на основі взаємної поваги до національних інтересів", – наголосив він.

За словами Сибіги, за підсумками зустрічі лідерів він окремо зустрівся зі своєю угорською колегою Анітою Орбан.

"Ми відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки, втілення домовленостей президента Зеленського та премʼєр-міністра Мадяра. Нормалізація відбувається на всіх рівнях", – поділився він.

Цього дня Зеленський провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини. Зустріч відбулася на полях саміту ЄС в Брюсселі, вона проходила тет-а-тет.

Мадяр після зустрічі з Зеленським заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні і економічні відносини на нову основу.

А Зеленський назвав свою зустріч із Мадяром "дуже хорошою".