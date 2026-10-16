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Сибіга про зустріч Зеленського та Мадяра: "Нова сторінка відносин між Україною та Угорщиною"

Новини — П'ятниця, 16 жовтня 2026, 15:58 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підбив підсумки зустрічі у Брюсселі українського президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Про це він повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

Сибіга назвав зустріч Зеленського та Мадяра історичною, а також новою сторінкою відносин між Україною та Угорщиною.

За словами українського міністра, ця зустріч "стала кульмінацією багатьох тижнів і місяців дипломатичної роботи, спрямованої на нормалізацію відносин". 

"Результати говорять самі за себе. Розблоковано два переговорні кластери, а на порядку денному – відкриття решти до кінця року. Відновився нормальний діалог про конкретні речі: економіку й торгівлю, прикордонну інфраструктуру, бізнес-контакти, тісніші звʼязки між людьми, гуманітарну співпрацю тощо. Сьогодні ми дійсно відкрили нову сторінку", – сказав Сибіга.

Він зазначив, що нормалізація відносин вигідна обом країнам. Також глава МЗС подякував українській та угорській командам, які "знайшли правильні підходи й рішення". 

"Сьогоднішня змістовна й відверта розмова лідерів віч-на-віч підтвердила добрі наміри двох країн і їхню готовність до взаємовигідної співпраці на основі взаємної поваги до національних інтересів", – наголосив він.

За словами Сибіги, за підсумками зустрічі лідерів він окремо зустрівся зі своєю угорською колегою Анітою Орбан. 

"Ми відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки, втілення домовленостей президента Зеленського та премʼєр-міністра Мадяра. Нормалізація відбувається на всіх рівнях", – поділився він. 

Цього дня Зеленський провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини. Зустріч відбулася на полях саміту ЄС в Брюсселі, вона проходила тет-а-тет. 

Мадяр після зустрічі з Зеленським заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні і економічні відносини на нову основу

А Зеленський назвав свою зустріч із Мадяром "дуже хорошою".

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Зеленський Мадяр Угорщина МЗС
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