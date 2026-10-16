Лукашенко заявив, що не Трампу вирішувати, кому бути президентом України

Те, хто має бути президентом України, вирішувати не Дональду Трампу, а українському народу, заявив правитель Білорусі Александр Лукашенко.

Про це пише Зеркало, повідомляє "Європейська правда".

Лукашенко заявив це у відповідь на запитання журналістів на тлі нових заяв Трампа про те, що Україні потрібно змінити президента.

"Хочете від мене як від політика отримати відповідь чи по суті? Якщо по суті – це не питання Трампа. Хто буде в Україні президентом, вирішить український народ", – заявив Лукашенко.

Втім, самопроголошений президент Білорусі зауважив, що Володимир Зеленський свого часу обіцяв пробути на посаді глави держави один термін.

"Треба виконувати обіцянки. На вибори треба йти. У цьому Трамп має рацію: обіцяв – треба виконувати обіцянки. Але тільки диктувати не треба. Трампу не слід диктувати, як діяти Україні", – додав Лукашенко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

Після нещодавніх коментарів Трампа Зеленський заявив про готовність організувати президентські вибори в Україні, якщо кремлівський правитель Владімір Путін погодиться на 60-денне припинення вогню.