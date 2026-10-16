У Польщі знову підняли авіацію та розіслали попередження мешканцям через атаку РФ на Україну

Вдень 16 жовтня в одному з польських воєводств оголосили попередження про небезпеку через російську атаку на українські регіони.

Про це інформує Урядовий центр безпеки Польщі у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У повітря підняли польську військову авіацію. Сповіщення від центру безпеки розіслали мешканцям Люблінського воєводства.

"Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі Польщі діють польські військово-повітряні сили. Чекайте подальших повідомлень", – написали в Урядовому центрі безпеки.

Нагадаємо, увечері 15 жовтня в одному з польських воєводств оголосили попередження про небезпеку через російську атаку на західні області України.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про розширення підрозділів польської армії на території Люблінського воєводства на сході країни.