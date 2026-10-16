Польща затримала третього підозрюваного у підпалі об’єкта Starlink; ЗМІ кажуть, що він українець

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали ще одну людину, яка може бути причетна до підпалу станції Starlink.

Про це повідомляють ABW та RMF24, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 16 жовтня, стало відомо, що співробітники ABW затримали третю людину, яка, на думку слідчих, може бути відповідальною за підпал станції Starlink.

За даними польської радіостанції затриманим є українець. Агентство внутрішньої безпеки Польщі зазначило, що чоловік начебто проводив розвідку станції Starlink у Волі-Кробовській ще до того, як її підпалили.

Стверджується, що у рамках своїх розвідувальних завдань він робив фотографії та знімав відео, які надсилав через месенджер. Потім через той самий канал він начебто отримав вказівки обстежити територію станції та її заходи безпеки.

Чоловікові висунули звинувачення після затримання, він перебуває під вартою з 30 вересня.

Нагадаємо, 23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

14 жовтня писали, що двох турків, затриманих у Німеччині за підозрою у підпалі у вересні станції Starlink у Волі-Кробовській, заарештували.