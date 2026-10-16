Зеленський: Європа розуміє, що поки Україна стоїть – буде менша ескалація з Росією

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Європа об'єднана навколо підтримки України, бо розуміє усі ризики.

Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що відчуває велику підтримку Європи, особливо останній місяць. "Європа дуже об'єднана і розуміє всі ризики. Тому що це ризики не тільки для України", – зазначив президент.

Він, зокрема, згадав про інциденти з порушеннями повітряного простору країн ЄС російськими дронами та інцидент з дроном у Лейпцигу.

"Сьогодні не обов'язково вести сухопутну війну. Порушення повітряного простору – це вже вторгнення. Росія тестує. Вже 5-6 країн були атаковані дронами. Тому Європа розуміє: поки Україна стоїть – менша ескалація буде з Росією. Це сьогодні визнають всі, сто відсотків", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що йдеться не про вихід з Донбасу, а про існування нашої держави.

"Ми стоїмо і боремось. А яка альтернатива? Нас знищать. Не всі це відчувають, бо Україна стоїть", – зазначив Зеленський.

"І якщо він (Путін) переможе, скільки українців прибуде до Європи? 20 мільйонів?" – запитав він і додав, що у разі падіння України Європі загрожуватиме більше, ніж кілька дронів у повітрі.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, що США не погодилися на компромісну пропозицію, за виконання якої Україна могла припинити удари по російських НПЗ.

Раніше Зеленський висловлював побоювання, що США можуть піти на інші енергетичні угоди з РФ після дизельної домовленості. Також президент України висловлював розчарування позицією США і заявляв, що "боляче, коли Трамп стає на інший бік".