Зеленський підтвердив, що обмеження Starlink заважає збивати реактивні "шахеди"

Через зменшення швидкості застосування Starlink Україна не змогла збивати реактивні "шахеди" з метою захисту цивільного населення.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей на полях саміту лідерів ЄС 15-16 жовтня.

Зеленський додав, що зниження швидкості Starlink не дозволило Україні бити по військових цілях на окупованих територіях, а також доставляти воду й продовольство українським військовим.

Він також наголосив, що Starlink не використовується Збройними силами України для нанесення дипстрайків по території РФ.

"Ми використовуємо (Starlink) для перехоплення реактивних "шахедів", які б'ють по наших цивільних і вбивають наші сім'ї. Ми використовуємо спеціальні перехоплювачі, які рухаються з великою швидкістю. Дрони-перехоплювачі, які рухаються саме зі Starlink", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що Starlink не відключали, а понизили швидкість.

"Коли понизили швидкість, ми не змогли збивати якусь кількість "джет-шахедів"… Тобто ми не змогли використовувати інструмент захисту цивільного населення. Це дуже боляче і неприємно", – підкреслив президент України.

Він уточнив, що "джет-шахеди" летять на швидкості понад 400 км/год, а через обмеження Starlink українським військовим, які збивають ворожі дрони, понизили швидкість обладнання до 70 км/год.

Також Зеленський повідомив, що Україна використовує Starlink для мідлстрайків по тимчасово окупованих територіях, по ворожих мілітарних цілях – і через зниження швидкості також не змогла це робити.

Окрім цього, Starlink необхідні для доставки води та продовольства українським військовим, які тижнями чи місяцями знаходяться на першій лінії, в зоні під повним контролем дронів ворога.

Зеленський повідомив, що Міністерство оборони щодня перебуває на зв'язку зі США, і нещодавно була отримана інформація про те, що швидкість сигналу повернулася. "Якщо це так, ми дуже вдячні", – додав президент.

"Ми зверталися до SpaceX і до Білого дому, щоб нам відкрили цю можливість", – додав Володимир Зеленський і констатував, що Україна так і не отримала позитивної відповіді на запит.

Раніше повідомлялося, що наказ про обмеження використання супутникової системи Starshield, яку Україна застосовує для зв’язку на полі бою та управління безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

Портал Axios раніше повідомив, що в Білому домі заявили про непричетність до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, та вказали, що не контролюють компанію SpaceX.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що рішення США ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.