Посли G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи в Україні

Посли країн Групи семи висловили занепокоєння останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів і застерігають Київ від повернення в минуле.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України. Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле" - йдеться у Twitter групи послів G7 з підтримки реформ.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.