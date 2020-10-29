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Послы G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы в Украине

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Послы G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы в Украине

Четверг, 29 октября 2020, 15:48

Послы стран Группы семи выразили обеспокоенность последними решениями Конституционного суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов и предостерегают Киев от возврата в прошлое.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине. Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое" -говорится в Twitter группы послов G7 по поддержке реформ.

Как сообщалось, в Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

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