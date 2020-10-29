У Німеччині автомобіль протаранив групу пішоходів, є загиблий і поранені
Четвер, 29 жовтня 2020, 20:39
У німецькому місті Кемпен (земля Північний Рейн-Вестфалія) автомобіль в'їхав у групу пішоходів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
За даними поліції, внаслідок наїзду загинула одна людина. За даними ЗМІ, загиблий - 12-річний хлопчик. Повідомляється, що ще три людини отримали серйозні травми.
Інцидент стався незабаром після 16.30 у четвер. За даними очевидців, водій з якоїсь поки незрозумілої причини звернув з дороги і виїхав на велосипедну і пішохідну доріжку.
Постраждалі були підібрані з місця події рятувальними вертольотами. Місце події оточене.
На даний момент, заявили ввечері в поліції, немає ніяких доказів того, що автомобіль навмисно в'їхав у натовп.
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