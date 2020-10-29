Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства

Зеленский пообещал не допустить демонтажа системы электронного декларирования

Послы G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы в Украине

"Вырвано из контекста": Шкарлет обвинил ЕП и говорит, что с Евросоюзом нет проблем






В Германии автомобиль протаранил группу пешеходов, есть погибший и раненые

Четверг, 29 октября 2020, 20:39

В немецком городе Кемпен (земля Северный Рейн-Вестфалия) автомобиль въехал в группу пешеходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

По данным полиции, в результате наезда погиб один человек.  По данным СМИ, погибший - 12-летний мальчик. Сообщается, что еще три человека получили серьезные травмы.

Инцидент произошел вскоре после 16.30 в четверг. По данным очевидцев, водитель по какой-то пока непонятной причине свернул с дороги и выехал на велосипедную и пешеходную дорожку.

Пострадавшие были подобраны с места происшествия спасательными вертолетами. Место происшествия оцеплено.

На данный момент, заявили вечером в полиции, нет никаких доказательств того, что автомобиль намеренно въехал в толпу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия инциденты
powered by lun.ua