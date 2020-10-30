ВВП країн ЄС рекордно зріс після "коронавірусного" падіння

У третьому кварталі ВВП єврозони зріс на рекордні 12,7%, а країн ЄС - на 12,1%, після рекордного падіння через локдаун у другому кварталі 2020 року.

Про це йдеться у попередньому звіті Євростату про підсумки третього кварталу, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, за підсумками другого кварталу економіка єврозони скоротилася на 11,8%, а країн ЄС - на 11,4% (за фінальним звітом) - найбільше за усі 25 років ведення статистики.

Водночас і після відновлення показники виявилися нижчими, ніж у третьому кварталі 2019 року: єврозони - на 4,3%, ЄС - на 3,9%.

Найбільше після падіння відновилися економіки Франції (18,2%), Іспанії (16,7%) та Італії (16,1%).