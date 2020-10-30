Єврокомісія подає на Францію у Суд ЄС через погану якість повітря 

Єврокомісія позивається проти Франції до Суду ЄС через невиконання зобов’язання забезпечити гарну якість повітря для своїх громадян.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, пише "Європейська правда".

У Франції в повітрі фіксується надмірно висока концентрація дрібнодисперсних часток PM10 (з діаметром до 10 мкм і менші).

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Якщо в країнах перевищуються граничні показники забруднення повітря, визначені Директивою ЄС 2008/50/ЕС, країни-члени зобов’язані ухвалювати плани дій для покращення якості повітря, щоб періоди, коли забруднення перевищує норму, були якнайменшими.

"У випадку Франції, країна не дотримується денних граничних показників щодо часток PM10 що є чинним зобов’язанням з 2005 року. Дані, надані Францією, вказують на систематичну неспроможність виконати нормативи ЄС щодо граничних значень PM10 у районі Парижу та Мартиніки 12-14 років відповідно. Відтак Єврокомісія передає справу до Суду ЄС", - йдеться у повідомленні.

Це вже друге звернення проти Франції щодо невідповідності якості повітря стандартам ЄС.

24 жовтня 2019 року Суд встановив, що країна не виконала свої зобов’язання про граничні показники концентрації діоксиду азоту (NO2) у 12 зонах якості повітря.

Раніше Європейське агентство з питань довкілля (EEA) повідомляло, що фактори навколишнього середовища, такі як забруднення повітря і аномальна спека, посилена зміною клімату, є причиною близько 13% всіх смертей в Європі.



