Еврокомиссия подает на Францию ​​в Суд ЕС из-за плохого качества воздуха

Еврокомиссия судится с Францией в Суде ЕС из-за невыполнения обязательства обеспечить хорошее качество воздуха для своих граждан.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Во Франции в воздухе фиксируется чрезмерно высокая концентрация мелкодисперсных частиц PM10 (диаметром до 10 мкм и меньше).

Если в странах превышаются предельные показатели загрязнения воздуха, определенные Директивой ЕС 2008/50 / ЕС, страны-члены обязаны принимать планы действий для улучшения качества воздуха, чтобы периоды, когда загрязнение превышает норму, были наименьшими.

"В случае Франции, страна не придерживается дневных предельных показателей по частицам PM10 что действует согласно обязательствам с 2005 года. Данные, предоставленные Францией, указывают на систематическую неспособность выполнить нормативы ЕС относительно предельных значений PM10 в районе Парижа и Мартиники 12-14 лет соответственно. Поэтому Еврокомиссия передает дело в Суд ЕС", - говорится в сообщении.

Это уже второе обращение против Франции о несоответствии качества воздуха стандартам ЕС.

24 октября 2019 года Суд установил, что страна не выполнила свои обязательства о предельных показателях концентрации диоксида азота (NO2) в 12 зонах качества воздуха.

Ранее Европейское агентство по окружающей среде (EEA) сообщало, что факторы окружающей среды, такие как загрязнение воздуха и аномальная жара, усиленное изменением климата, - причина около 13% всех смертей в Европе.