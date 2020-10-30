В Італії за добу рекордна 31 тисяча інфікованих, дві сотні померлих

В Італії кількість інфікованих коронавірусом за добу склала 31 084 - максимум за час епідемії, померли 199 людей.

Такими є дані Міністерства охорони здоров’я країни у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Водночас, так само рекордною є кількість проведених тестів - 215 тисяч. Напередодні провели 201 тисячу тестів, коронавірус було виявлено в майже 27 тисяч людей.

Число загиблих у порівнянні з вчорашніми даними знизилось на 18.

У міністерстві охорони здоров’я Італії назвали ці дані "у якійсь мірі очікуваними", оскільки введені недавно обмеження ще не встигли дати результат. На покращення епідеміологічної ситуації сподіваються через 2-3 тижні.

Регіоном з найвищим рівнем інфекцій залишається Ломбардія (8 960 нових випадків). За нею ідуть Кампанія (3186), Венето (3012), Тоскана (2765) і П'ємонт (2719).

Попри максимуми нових заражень останніми днями, смертність від COVID-19 далека від показників, які країна реєструвала в березні та квітні, на початку епідемії.

Нагадаємо, у п’ятницю Міністерство охорони здоров’я України помістило Італію в "червону зону" через високі показники зараження на 100 тисяч населення.