В Италии за сутки рекордная 31 тысяча инфицированных, две сотни умерших

В Италии количество инфицированных коронавирусом за сутки составило 31 084 - максимум за время эпидемии, умерли 199 человек.

Таковы данные Министерства здравоохранения страны в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

В то же время, также рекордным является количество проведенных тестов - 215 000. Накануне провели 201 000 тестов, коронавирус был обнаружен в почти 27 тысяч человек.

Число погибших по сравнению с вчерашними данными снизилось на 18.

В министерстве здравоохранения Италии назвали эти данные "в какой-то степени ожидаемыми", поскольку введенные недавно ограничения не успели дать результат. На улучшение эпидемиологической ситуации надеются через 2-3 недели.

Регионом с самым высоким уровнем инфекций остается Ломбардия (8960 новых случаев). За ней следуют Кампания (3186), Венето (3012), Тоскана (2765) и Пьемонт (2719).

Несмотря на максимумы новых заражений в последние дни, смертность от COVID-19 далека от показателей, которые страна регистрировала в марте и апреле, в начале эпидемии.

Напомним, в пятницу Министерство здравоохранения Украины поместило Италию в "красную зону" из-за высоких показателей заражения на 100 тысяч населения.