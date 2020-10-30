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Бельгія запроваджує повторний карантин

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 20:49

Бельгія запроваджує повторний карантин з 1 листопада по 13 грудня.

Відповідне рішення прийняв спеціальний комітет під головуванням прем’єр-міністра Бельгії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"Наша країна перебуває в стані надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, тиск в лікарнях величезний ", - сказав прем’єр Александр де Кроо. 

За його словами, єдиним рішенням для бельгійців сьогодні є обмеження соціальних контактів.

 "Ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, але ми повинні зламати цю тенденцію і зробити це швидко", - додав прем'єр.

"Після поглиблених консультацій комітет прийняв рішення перейти до більш суворого карантину з однаковими правилами для всієї території країни",- заявив де Кроо.

Запроваджуються обмеження на зібрання громадян – до чотирьох осіб на відкритому просторі. При цьому рекомендується носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

Також закриваються всі магазини товарів не першої необхідності.

Ці нові заходи будуть доповнювати заходи, оголошені минулого тижня, які передбачають скасування спортиних і культурних заходів.  

Нагадаємо, цього тижня про повернення карантину також оголосили Франція і Німеччина.

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Бельгія
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