У понеділок, 23 листопада, поліція та служби захисту тварин у Стамбулі повідомили про операцію з розшуку левиці, яку бачили на околицях міста.

Про це пише AP із посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

Як зазначається, мешканець оточеного лісами району, який розташований на північній околиці Стамбула, помітив тварину ввечері 22 листопада. Згодом її зафіксували на камерах відеоспостереження.

"Місцеперебування левиці встановлено, і вживаються необхідні заходи для її живого вилову", – заявили в адміністрації губернатора Стамбула.

Управління національних парків повідомило, що у пошуках, зосереджених у лісистій місцевості, беруть участь спеціалізовані ветеринари та бригади, оснащені тепловізійними камерами.

Місцевих мешканців попередили про небезпеку.

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