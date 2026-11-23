Повноправне членство України в НАТО могло б бути ефективнішим і надійнішим механізмом гарантування безпеки, ніж гарантії за аналогією зі статтею 5 договору НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський наголосив, що членство у НАТО стало б для України найнадійнішою гарантією безпеки.



"Якщо вже звучить цілком нормально, що однією з ключових умов мирного життя після цієї війни є міцні гарантії безпеки для України – те, що дехто зараз називає гарантіями на кшталт статті 5, – то чому б не сказати вголос те, про що думає так багато людей? Чи не було б ефективніше просто прийняти Україну до НАТО? Чи не було б це краще для всіх нас, дешевше у впровадженні та надійніше, коли йдеться про реальний захист безпеки?" – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна вже фактично є частиною західної системи спільних цінностей і співпрацює з партнерами у сфері оборони, зокрема використовує спільні оборонні можливості та розробляє плани на майбутнє.



"НАТО – це відповідь. А з сильною українською армією НАТО, безсумнівно, стане сильнішим", – наголосив президент.



Зеленський також зазначив, що для України важливо отримати чіткі відповіді щодо того, які країни підтримають її в разі нового нападу Росії та які саме дії вживатимуть партнери. За його словами, система гарантій має забезпечити тривалий мир і не допустити нового нападу Росії.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп схвалив би гарантії безпеки для України за зразком статті 5 договору НАТО із затвердженням у Конгресі, якби загальна архітектура безпеки в Європі робила вкрай малоймовірною необхідність коли-небудь застосувати ці гарантії.

Раніше Кушнер стверджував, що Вашингтон домігся від РФ готовності розглядати гарантії безпеки для України за моделлю 5-ї статті договору НАТО.

У відповідь на слова Кушнера президент Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".