У понеділок низка шкіл у Данії отримали електронні листи з погрозами про вибухи, натомість у поліції закликали зберігати спокій.

Про це повідомляє DR з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

У понеділок поліцейські округи по всій Данії отримали звернення від шкіл, до яких надійшли листи з погрозами. До навчальних закладів направили патрулі для гарантування безпеки. Правоохоронці розслідують кожен випадок окремо, наголошуючи, що наразі немає підстав для занепокоєння.

"Погрози надходили до шкіл по всій країні, і, на нашу думку, вони є безпідставними", – зазначається у заяві поліції.

Погрози зачепили школи в Копенгагені, на островах Зеландія та Фюн.

Редакція DR ознайомилася зі змістом одного з листів, які надійшли до навчальних закладів. У темі листа вказано: "СМЕРТЬ ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ".

"Я мушу негайно повідомити вам, що саме зараз у вашій будівлі встановлено вибуховий пристрій, який містить суміш амонію нітрату та нітрометану. Нещодавно один із наших бойовиків залишив поліетиленовий пакет із вибухівкою та дистанційним детонатором. Ми активуємо її через годину", – йдеться у листі.

Зловмисники запевняють, що це не жарт, і стверджують, що щойно "підірвали бомбу в одній зі шкіл міста, де загинуло кілька людей".

"Те, що станеться сьогодні, – це лише початок. Дуже скоро ваш уряд піде у відставку, після чого ми запровадимо шаріат. Аллаху Акбар", – такими словами завершується лист.

Школам рекомендується звертатися до поліції за номером 114 лише у разі виявлення підозрілих осіб або предметів. Правоохоронці вважають, що нема потреби додатково повідомляти про сам лист із погрозою.

Нагадаємо, 12 листопада понад 3 700 шкіл в Італії отримали фейкові попередження про загрозу вибухів, проте переважна більшість із них вирішила продовжити роботу, дотримуючись нових рекомендацій уряду щодо реагування на подібні загрози.

16 листопада щонайменше сотня італійських шкіл отримала електронні листи з погрозами про вибухи та отруєння, що спричинило запуск нового протоколу безпеки, запровадженого урядом після подібних погроз.

Після цього в уряді заявили, що Італія інвестує 6 млрд євро протягом найближчих кількох років у захист від гібридних загроз.