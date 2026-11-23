Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заперечив повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп закликав Європу припинити фінансування України.

Про це він сказав в інтерв’ю ERR, передає "Європейська правда".

Міхал коментував дзвінок Трампа європейцям під час засідання "коаліції охочих" у Берліні.

За його словами, ймовірно, була помилка перекладу.

"Можливо, щось загубилося під час перекладу. Послання Трампа було таким самим, як і раніше: по-перше, кількість людських жертв дуже велика. По-друге, за його оцінкою, ситуація ускладнюється тим, що доводиться вилучати значні кошти з економіки й спрямовувати їх на війну або оборону", – зазначив Міхал.

"Він жодного разу не пропонував Європі припинити допомогу Україні й тим більше не натякав на те, що європейцям більше не слід купувати зброю у США", – додав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп у четвер, 19 листопада, зателефонував під час зустрічі "коаліції охочих" та поставив під сумнів доцільність подальших витрат на військову підтримку України.

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що Трамп зателефонував учасникам зустрічі "коаліції охочих" зі свого літака після вильоту з Китаю. За словами фінського президента, американський лідер зазначив, що війну в Україні треба закінчити, щоб Європа могла витратити свої кошти на інші цілі.

У Парижі заявили, що Трамп не вимагав у європейців припинити військову допомогу Україні.