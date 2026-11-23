Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що атаки України на російські судна в Балтійському морі є зрозумілими, і до таких атак слід звикати та бути до них готовими.

Про це він сказав в інтерв’ю ERR, передає "Європейська правда".

Міхал заявив про потребу бути готовими до повторення атак, подібних до тієї, що сталася вихідними стосовно російського судна Sparta II.

"До цього треба звикати й бути готовими. Подібні дії відбуваються не вперше. Ми неодноразово обговорювали це в уряді в різних форматах і детально. І те, що Україна обирає російські судна як цілі в Балтійському морі, зовсім не дивно і, безперечно, відбувається не вперше", – сказав він.

"З нашої точки зору, є кілька позитивних моментів. По-перше, Фінляндія здатна діяти спокійно. Там немає істеричних закликів на кшталт "топіть судно". Вони діють спокійно. Гадаю, це задає певний стандарт. По-друге, наша співпраця з фінами дуже хороша", – зазначив він.

За його словами, для балтійських країн проблема полягає в тому, що їм доводиться мати справу з такими суднами та можливим забрудненням навколишнього середовища.

"Саме тому ми заздалегідь привели до стану готовності й Державний флот, тож усі наші системи вже були підготовлені до роботи. В Естонії подібні ситуації відпрацьовувалися на навчаннях, однак на практиці нам, безумовно, ще доведеться зіткнутися з ними", – зазначив він.

Фінська Армія оборони 21 листопада виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.

У прикордонній службі Фінляндії заявили, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Пізно ввечері 22 листопада судно відбуксирували за межі вод Фінляндії.