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Війна у Карабаху: Росія погодилась надати Вірменії допомогу - з одним "якщо"

Субота, 31 жовтня 2020, 11:31

Російське міністерство закордонних справ заявило, що Росія надасть Єревану "всю необхідну допомогу", якщо зіткнення будуть відбуватися безпосередньо на території Вірменії.

Про це йдеться у заяві, яку в суботу оприлюднило МЗС Росії, повідомляє "Європейська правда".

"Відповідно до договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення перенесуться безпосередньо на територію Вірменії", – сказано в заяві на сайті російського відомства.

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У заяві наголошується, що у зв'язку зі зверненням прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна до президента Владіміра Путіна з проханням почати консультації з метою визначення виду та обсягу допомоги, яку Росія може надати Вірменії, "підтверджуємо прихильність Російської Федерації союзницьким зобов'язанням щодо Республіки Вірменія, що, зокрема, випливають із Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 року".

31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну з проханням про проведення консультацій для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для "забезпечення її безпеки".

Як відомо, у вересні розпочалися активні бойові дії у Нагорному Карабаху – території Азербайджану, яка від 1990-х років окупована Вірменією. Азербайджан розпочав наступ, намагаючись повернути контроль на цій території. Деталі цього конфлікту ЄвроПравда описувала у статті Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

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