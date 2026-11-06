Кошта погодився з Мелоні щодо потреби визначитися, хто представлятиме ЄС на переговорах з РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта погодився з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні стосовно того, що Євросоюз повинен визначитися з кандидатурою представника на ймовірних переговорах України та Росії.

Зі змістом листа Кошти Мелоні вдалося ознайомитися кореспондентці "Європейської правди".

Президент Кошта подякував Мелоні лист і погодився, що Європа має діяти злагоджено, єдино та рішуче.

"Я також поділяю Вашу думку, що Європейський Союз має бути належним чином залучений до обговорень, які визначають безпеку Європи та майбутнє України. Участь Європейського Союзу має бути організована таким чином, щоб він міг донести чітке й єдине послання, захищати свої інтереси та підтримувати Україну", – написав Кошту.

Антоніу Кошта погодився, що інтереси Європейського Союзу мають представляти його інституції відповідно до договорів. Обговорити детальніше це питання він погодився на

неформальному засіданні Європейської Ради в Дубліні наступного тижня.

Раніше повідомляли, що Джорджа Мелоні висунула вимогу, аби Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.