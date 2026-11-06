Розслідування: молодий Орбан був інформатором спецслужб, його доноси імовірно у Москві

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, співпрацював зі спецслужбами тогочасного комуністичного уряду країни.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста Пані Саболча, повідомляє "Європейська правда".

У своєму розслідуванні Саболч посилається на свідчення колишнього-прем’єр-міністра Угорщини Міклоша Нємета, який очолював уряд у 1988–1990 роках.

У заяві, датованій 30 березня 2026 року, Нємет згадує зустріч, яка відбулася незадовго до перших вільних виборів до Національних зборів, у березні 1990 року. За його словами, тодішній міністр оборони Ференц Карпаті передав йому три оригінальні, написані від руки та підписані агентурні звіти, які, як стверджувалося, належали Орбану. За словами Нємета, ці звіти містили спостереження Орбана щодо його товаришів по службі під час проходження ним строкової служби в Залаегерсегу, зокрема щодо їхньої поведінки, а також політичних, сексуальних та релігійних поглядів.

Втім, Нємет зазначив, що у нього не було можливості перевірити особу автора, а також автентичність почерку та підпису, хоча він, як йому здавалося, їх упізнав. Документи він повернув Карпаті, а копії не зберіг.

Згодом документи зникли, тож де вони зараз – невідомо. Речник Орбана, до якого звернувся журналіст, назвав інформацію фейком.

Міклош Нємет поділився своєю інформацією після зміни влади в Угорщині, коли це стало можливим через зміну законодавства.

"За словами Нємета, який вже пішов на пенсію, останніми роками він чекав на такі зміни в законодавстві, які б дозволили оприлюднити матеріали, що перебувають у його володінні. Тож у вересні, після ухвалення урядом Угорщини закону про розширення доступу до державних документів, передав ці матеріали до архіву", – написав Саболч.

Нагадаємо, у середу, 4 листопада, Угорщина оприлюднила десятки тисяч документів, в яких містяться дані про осіб, яких державні служби безпеки часів комуністичного режиму заносили до списків як офіцерів, інформаторів, колабораціоністів або потенційних агентів.

Раніше головна слідча прокуратура взяла під варту Дьйордя Матолчі, колишнього голову Центрального банку Угорщини та міністра за часів Віктора Орбана.