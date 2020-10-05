У Франції через пандемію впали продажі косметики

У першій половині 2020 року у Франції через пандемію коронавірусу різко знизилися продажі косметики.

Такими є результати дослідження компанії Astérès, проведеного за дорученням Федерації косметичних компаній FEBEA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Так, оборот косметичного сектора за перші шість місяців поточного року скоротився на 10%.

Але якщо продажі косметичних засобів впали на 25%, то продажі гігієнічних засобів зросли вдвічі через кризу в охороні здоров'я.

Що стосується експорту косметики, то падіння склало 14%.

Загалом же автори дослідження прогнозують, що падіння в косметичному секторі буде меншим, ніж в економіці в цілому.

На французькому косметичному ринку повернення до докризової ситуації має відбутися в 2022 році. На міжнародному рівні відновлення може бути більш повільним, особливо в регіонах, найбільш постраждалих від епідемії (зокрема, в Сполучених Штатах, Індії, Бразилії), і повернення до рівня 2019 року очікується тільки в 2023 році.