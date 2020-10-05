Во Франции из-за пандемии упали продажи косметики

В первой половине 2020 года во Франции из-за пандемии коронавируса резко снизились продажи косметики.

Таковы результаты исследования компании Astérès, проведенного по поручению Федерации косметических компаний FEBEA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Так, оборот косметического сектора за первые шесть месяцев текущего года сократился на 10%.

Но если продажи косметических средств упали на 25%, то продажи гигиенических средств возросли вдвое.

Что касается экспорта косметики, то падение составило 14%.

В целом же авторы исследования прогнозируют, что падение в косметическом секторе будет меньше, чем в экономике в целом.

На французском косметическом рынке возвращение к докризисной ситуации должно произойти в 2022 году. На международном уровне восстановление может быть более медленным, особенно в регионах, наиболее пострадавших от эпидемии (в частности, в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии), и возврат к уровню 2019 года ожидается только в 2023 году.