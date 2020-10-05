У Британії через технічний збій "загубили" 16 тисяч коронахворих

В Англії через збій у системі до статистики своєчасно не потрапили 16 тисяч нових хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це заявили в Агентстві громадського здоров’я Англії.

За період з 25 вересня по 2 жовтня "загубили" загалом 15 841 пацієнта з підтвердженим коронавірусом. Причиною став технічний збій у системі - деякі завантажені файли з даними виявилися більшими, ніж максимальний дозволений розмір, і ІТ-фахівці не одразу помітили проблему.

Виявивши збій 2 жовтня, ці випадки додали 3-4 жовтня, але не "заднім числом". Внаслідок чого в неділю 4 жовтня у статистиці стався аномальний стрибок до 22 961 нових заражень.

За підрахунками редакторів ВВС, відтак ймовірно, що минулого тижня реальні щоденні показники Британії становили близько 11 тисяч за добу, а не близько 7, як повідомлялося.

Станом на неділю кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у Британії з початку епідемії досягла 502 978.

Нагадаємо, наприкінці вересня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нові карантинні обмеження, які триватимуть, ймовірно, шість місяців. Вони включають обмеження на роботу ресторанів, приватні святкування та жорсткі штрафи за ігнорування маскового режиму. Шотландія, Північна Ірландія та Уельс запровадили у себе жорсткіші правила.

Ще 9 вересня в Англії заборонили збиратися компаніями з більш ніж шести людей.