В Британии из-за технического сбоя "потеряли" 16 тысяч "ковидных" больных

В Англии из-за сбоя в систему статистики своевременно не попали 16 000 новых больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявили в Агентстве общественного здоровья Англии.

За период с 25 сентября по 2 октября "потеряли" в целом 15 841 пациента, у которых подтвердили коронавирус. Причиной стал технический сбой в системе - некоторые загруженные файлы с данными оказались больше максимально допустимого размера, и IТ-специалисты не сразу заметили проблему.

Обнаружив сбой 2 октября, эти случаи добавили 3-4 октября, но не "задним числом". В результате в воскресенье 4 октября в статистике произошел аномальный скачок в 22 961 новых заражений.

По подсчетам редакторов ВВС, поэтому вероятно, что на прошлой неделе реальные ежедневные показатели Великобритании составили около 11 000 в сутки, а не около 7 000, как сообщалось.

По состоянию на воскресенье количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании с начала эпидемии достигло 502 978.

В конце сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых карантинных ограничениях, которые продлятся, вероятно, шесть месяцев. Они включают ограничения на работу ресторанов, частные празднования и суровые штрафы за игнорирование масочного режима. Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс ввели у себя более жесткие правила.

Еще 9 сентября в Англии запретили собираться компаниями более шести человек.