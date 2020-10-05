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У Франції шукають 8 людей, які зникли під час шторму "Алекс"

Понеділок, 5 жовтня 2020, 13:03

На південному узбережжі Франції продовжують пошуки людей, які вважаються зниклими безвісти в результаті потужного шторму "Алекс".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Вісім осіб досі вважаються зниклими безвісти, серед них двоє пожежників, транспортний засіб яких змило повінню.

Шторм накрив південний схід Франції та північ Італії на вихідних, а проливний дощ спровокував повені та селеві потоки.

Станом на понеділок підтверджено загибель двох людей - француженки, тіло якої було знайдено в річці Роя італійськими рятувальниками, та чоловіка у місті Сен-Мартен-Везубі.

У неділю вдалося знайти групу з 11 туристів, яких було зараховано до зниклих. Близько 1000 пожежників та рятувальників залишаються в постраждалому районі.

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Франція стихійні лиха
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