Во Франции ищут 8 человек, пропавших во время шторма "Алекс"

На южном побережье Франции продолжают поиски людей, считающихся пропавшими без вести в результате мощного шторма "Алекс".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести, среди них двое пожарных, машину которых смыло наводнением.

En direct du Dragon 06 reconnaissance du secteur de la Vésubie.

📸 Dragon 06 pic.twitter.com/j1vfE3Rd7r — Sapeurs-pompiers 06 (@sdis_06) October 3, 2020

Шторм обрушился на юго-восток Франции и север Италии в выходные, а проливной дождь спровоцировал наводнения и селевые потоки.

По состоянию на понедельник подтверждена гибель двух человек - француженки, тело которой было найдено в реке Роя итальянскими спасателями, и мужчины в городе Сен-Мартен-Везуби.

В воскресенье удалось найти группу из 11 туристов, которые были причислены к пропавшим. Около 1000 пожарных и спасателей остаются в пострадавшем районе.