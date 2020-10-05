Брюссель подтвердил, что не готов подписать соглашение об "открытом небе" с Украиной

На саммите Украина-ЕС не будет подписано соглашение о совместном авиационном пространстве, известное также под названием "открытое небо".

Об этом "Европейской правде" подтвердили несколько источников в институтах ЕС.

Несмотря на неоднократные просьбы Украины, это соглашение, парафированное еще в 2013 году, не будет подписано, о чем Брюссель заблаговременно сообщил Киеву. "Все знают о причине этого и она не связана с отношениями Украина-ЕС", - заявил накануне саммита представитель евроинституций, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.

Этой причиной, как пояснил другой европейский дипломат, является незавершенный процесс выхода Великобритании из ЕС, а также британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара, который блокировал подписание соглашения все прошлые годы.

Стоит отметить, что до недавнего времени ЕС был другого мнения и уверял Киев, что подписание договора вполне возможно. Тогда же в правительстве объясняли, что даст Украине "открытое небо" с ЕС. Это соглашение больше всего известно тем, что облегчает открытие новых лоукост-маршрутов между ЕС и Украиной.

Ранее сообщалось, что во время саммита ЕС напомнит Зеленскому о реформе СБУ и судебной реформе.