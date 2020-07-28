В уряді розповіли, що дасть Україні "відкрите небо" з ЄС

На саміті Україна-ЄС уряд готується підписати угоду про спільний авіа простір, стверджуючи, що вона зробить ринок авіаперевезень конкурентним і відкритим.

Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Сьогодні", повідомляє "Європейська правда".

"Підписанням Угоди Україна та ЄС відкривають один для одного ринки авіаперевезень. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС. Так само і європейські компанії зайдуть на український ринок" - сказала вона.

За словами віцепрем’єрки, ринок стане конкурентним, відритим і прозорим.

"Всі внутрішні рейси в Україні будуть відповідати таким же стандартам безпеки, як і будь-який рейс на території ЄС, і, відповідно, конкуренція вплине на ціну в бік зниження. Бо, обираючи, як дістатися в ту чи іншу частину Європи або України, ми частіше будемо обирати той рейс, який дешевший" - пояснила Стефанішина.

У питанні підписання угоди, за її словами, м’яч зараз на полі європейської сторони.

"Ми зі свого боку представили юридичні позиції, за яких ми вважаємо, що угода має бути підписана", - сказала віцепрем’єрка, нагадавши про питання територіального спору між Іспанією і Британією, яке роками заважало підписати угоду.

"Але, разом з тим, можна пригадати укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, яка підписувалася частинами. Нічого не заважає вже багато років Україні підписати Угоду про спільний авіаційний простір за таким самим механізмом, щоб Україна вже могла почати планувати виконання певної частини Угоди", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, у червні заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що на саміті Україна-ЄС українська сторона очікує укладення угоди про спільний авіаційний простір.