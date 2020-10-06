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Україна призначила винороба почесним консулом на півдні Молдови

Вівторок, 6 жовтня 2020, 09:54

Почесне консульство України відкрили у молдовському місті Комрат, яке є адміністративним центром і найбільшим містом автономного утворення Гагаузія.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства України у Молдові.

Почесним консулом України призначено В’ячеслава Драгнєва – молдовського бізнесмена, директора виноробного підприємства "Basarabia-LWIN Invest".

"Започаткування почесного консульства України в Комраті сприятиме розвитку та поглибленню економічних відносин і міжлюдських зв’язків, презентації української культури і науки, а також розвитку співробітництва між прикордонними регіонами України і Молдови у всіх сферах", - зазначили у посольстві.

Також громадяни України та українські юридичні особи зможуть отримати допомогу і сприяння у захисті своїх прав та інтересів, зокрема, консульсько-правову допомогу, а також всебічне сприяння у разі позбавлення волі чи перебування у скрутній ситуації (стихійне лихо, нещасний випадок тощо).

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