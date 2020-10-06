Украина назначила винодела почетным консулом на юге Молдовы

Почетное консульство Украины открыли в молдовском городе Комрат, который является административным центром и крупнейшим городом автономного образования Гагаузия.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-станице посольства Украины в Молдове.

Почетным консулом Украины назначили Вячеслава Драгнева - молдовского бизнесмена, директора винодельческого предприятия "Basarabia-LWIN Invest".

"Появление почетного консульства Украины в Комрате будет способствовать развитию и углублению экономических отношений и межчеловеческих связей, презентации украинской культуры и науки, а также развитию сотрудничества между приграничными регионами Украины и Молдовы во всех сферах", - отметили в посольстве.

Также граждане Украины и украинские юридические лица смогут получить помощь и содействие в защите своих прав и интересов, в частности консульско-правовую помощь, а также всестороннее содействие в случае лишения свободы или пребывания в трудной ситуации (стихийное бедствие, несчастный случай и т.д.).