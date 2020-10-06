ЄС виділить Україні 60 млн євро: підписані нові угоди

Український уряд та Європейська комісія у вівторок, 6 жовтня, підписали три угоди, які передбачають виділення Україні 60 млн євро.

Церемонія підписання відбулася в Брюсселі в рамках саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Угода про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" передбачає внесок ЄС на суму 30 млн євро.

Кошти мають сприяти збільшенню соціального капіталу в уразливих регіонах шляхом допомоги місцевим органам влади щодо реагування на наслідки пандемії COVID-19.

Угода про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" передбачає виділення 20 млн євро для зміцнення демократії.

Кошти покликані зміцнити спроможність організацій громадянського суспільства брати участь у розробці політики та надання послуг, пов’язаних з просуванням реформ, активним громадянством, сталим розвитком і соціальною згуртованістю.

В рамках третьої угоди про фінансування заходу "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні" з боку ЄС буде виділено 10 млн євро.

Угодою передбачається розробка та реалізація політики і заходів, які ефективно підтримують перехід до кліматично нейтрального, чистого, ресурсоефективного та безпечного енергопостачання і споживання.

Документи з українського боку підписала віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, з боку ЄС - єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівер Варгеї.