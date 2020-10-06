ЕС выделит Украине 60 млн евро: подписаны новые соглашения

Украинское правительство и Европейская комиссия во вторник, 6 октября, подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Церемония подписания состоялась в Брюсселе в рамках саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Соглашение о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы" предусматривает вклад ЕС в размере 30 млн евро.

Средства должны способствовать увеличению социального капитала в уязвимых регионах путем помощи местным органам власти по реагированию на последствия пандемии COVID-19.

Соглашение о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" предусматривает выделение 20 млн евро для укрепления демократии.

Средства призваны укрепить способность организаций гражданского общества участвовать в разработке политики и предоставлении услуг, связанных с продвижением реформ, активным гражданским обществом, устойчивым развитием и социальной сплоченностью.

В рамках третьего соглашения о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" со стороны ЕС будет выделено 10 млн евро.

Соглашением предусматривается разработка и реализация политики и мер, которые эффективно поддерживают переход к климатически нейтральному, чистому, ресурсоэффективному и безопасному энергоснабжению и потреблению.

Документы с украинской стороны подписала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, со стороны ЕС - еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархейи.