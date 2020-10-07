Брюссель закриває бари і кафе через зростання нових випадків коронавірусу

Влада Брюсселя ухвалила рішення про закриття кафе та барів на місяць з четверга, 8 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Рішення передбачає, що ресторани залишаються відкритими. Але на всій території Брюссельського регіону від завтра цілодобово забороняється вживання алкоголю у громадських місцях.

Нові заходи також торкнуться кафе, в яких не продається алкоголь, таких як чайні і закусочні. Зазначається, що ресторанам забороняється продавати алкоголь клієнтам, які не замовляють їжу.

Суворі заходи вживаються, щоб зупинити поширення коронавірусу, оскільки бельгійська столиця переживає спалах інфекцій.

Брюссель на сьогодні посідає друге місце серед європейських столиць після Парижу за кількістю нових інфікованих. останні два тижні в місті фіксували в середньому 540 нових випадків на день.

Нагадаємо, Париж з 6 жовтня закрив всі бари, а місто оголошене "зоною максимального попередження" через високі показники зараження коронавірусом.