Брюссель закрывает бары и кафе из-за роста новых случаев коронавируса

Власти Брюсселя приняли решение о закрытии кафе и баров в месяц с четверга, 8 октября.

Сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Решение предусматривает, что рестораны остаются открытыми. Но на всей территории Брюссельского региона с завтрашнего дня круглосуточно запрещается употребление алкоголя в общественном месте.

Новые меры также коснутся кафе, в которых не продается алкоголь, как чайные и закусочные. Отмечается, что ресторанам запрещается продавать алкоголь клиентам, которые не заказывают еду.

Строгие меры принимаются, чтобы остановить распространение коронавируса, поскольку бельгийская столица переживает вспышку инфекций.

Брюссель сегодня занимает второе место среди европейских столиц после Парижа по количеству новых инфицированных. В последние две недели в городе фиксировали в среднем 540 новых случаев в день.

Напомним, Париж с 6 октября закрыл все бары, а город объявлен "зоной максимального предупреждения" за высоких показателей заражения коронавирусом.