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Словаччина викликала посла з Мінська для консультацій

Четвер, 8 жовтня 2020, 13:09

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок повідомив про відкликання посла в Білорусі для консультацій після аналогічних рішень кількох країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у Twitter.

"Я вирішив відкликати керівника місії в Мінську для консультацій зі Словаччиною як вираз солідарності з Литвою та Польщею. Заходи білоруської влади проти інших держав-членів ЄС є неприйнятними. ЄС залишається єдиним у підтримці народу Білорусі", - йдеться у заяві.

Як повідомлялось, на початку жовтня білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі. Посли Мінська в цих країнах були викликані в країну для консультацій.

Мінськ пояснив вимогу "деструктивною діяльністю" обох країн.

7 жовтня стало відомо, що посли Латвії та Естонії в Білорусі повернуться для консультацій у свої столиці.

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