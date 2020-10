Словаччина викликала посла з Мінська для консультацій

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок повідомив про відкликання посла в Білорусі для консультацій після аналогічних рішень кількох країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у Twitter.

"Я вирішив відкликати керівника місії в Мінську для консультацій зі Словаччиною як вираз солідарності з Литвою та Польщею. Заходи білоруської влади проти інших держав-членів ЄС є неприйнятними. ЄС залишається єдиним у підтримці народу Білорусі", - йдеться у заяві.

I have decided to recall our Head of Mission in #Minsk for consultations to Slovakia as expression of solidarity with Lithuania and Poland. Steps taken by Belarus authorities against other EU Member states are unacceptable. EU remains united in its support of people of Belarus.