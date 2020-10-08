Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина и Британия подписали стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию

Украина и Британия подписали стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию

Коронавирус в Британии убил больше людей, чем грипп и пневмония вместе взятые

Во Франции рекордный показатель случаев коронавируса: почти 19 тысяч за сутки






Словакия вызвала посла из Минска для консультаций

Четверг, 8 октября 2020, 13:09

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил об отзыве посла в Беларуси для консультаций после аналогичных решений нескольких стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter

"Я решил отозвать руководителя миссии в Минске для консультаций со Словакией как выражение солидарности с Литвой и Польшей. Меры белорусских властей против других государств-членов ЕС неприемлемы. ЕС остается единым в поддержке народа Беларуси", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.

Минск объяснил требование "деструктивной деятельностью" обеих стран.

7 октября стало известно, что послы Латвии и Эстонии в Беларуси вернутся для консультаций в свои столицы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Словакия
powered by lun.ua