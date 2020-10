Словакия вызвала посла из Минска для консультаций

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил об отзыве посла в Беларуси для консультаций после аналогичных решений нескольких стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter

"Я решил отозвать руководителя миссии в Минске для консультаций со Словакией как выражение солидарности с Литвой и Польшей. Меры белорусских властей против других государств-членов ЕС неприемлемы. ЕС остается единым в поддержке народа Беларуси", - говорится в заявлении.

I have decided to recall our Head of Mission in #Minsk for consultations to Slovakia as expression of solidarity with Lithuania and Poland. Steps taken by Belarus authorities against other EU Member states are unacceptable. EU remains united in its support of people of Belarus.