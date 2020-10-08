Глава агентства ЄС вважає малоймовірним схвалення вакцини до кінця року 

Виконавчий директор Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Гвідо Разі вважає малоймовірним схвалення вакцини від COVID-19 до кінця року - навіть попри те, що агентство проводить прискорений огляд розробок двох лідерів на ринку.

Про це Разі розповів Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Технічно, звичайно, це можливо. На практиці це дуже складно - дуже малоймовірно", - сказав Разі.

Навіть якщо виробники ліків "представлять дані через кілька тижнів, ми вже наближаємося до середини жовтня, тому, якщо ми почекаємо кілька тижнів і візьмемо мінімальний час для оцінки, ми більш-менш наблизимося до кінця року", додав він.

Останніми тижнями EMA розпочала оцінку даних для прискорення потенційного схвалення вакцин від AstraZeneca Plc і Оксфордського університету, а також від Pfizer Inc. і BioNTech SE.

За словами Разі, перші вакцини, ймовірно, матимуть умовний дозвіл на продаж, який видається терміном на один рік у тому випадку, коли вигода від негайного доступу до лікарського засобу переважує ризик отримання менш важливих даних.

Водночас країни ЄС можуть використовувати свої надзвичайні національні повноваження для розповсюдження вакцини ще до того, як ЕМА схвалить її.

Як повідомлялось, Європейський Союз готовий допомогти Україні отримати доступ до вакцини проти COVID-19.