Глава агентства ЕС считает маловероятным одобрение вакцины до конца года

Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Гвидо Рази считает маловероятным одобрение вакцины от COVID-19 до конца года - даже несмотря на то, что агентство проводит ускоренный обзор разработок двух лидеров на рынке.

Об этом Рази рассказал Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Технически, конечно, это возможно. На практике это очень сложно - очень маловероятно", - сказал Рази.

Даже если производители лекарств "представят данные через несколько недель, мы уже приближаемся к середине октября, поэтому, если мы подождем несколько недель и возьмем минимальное время для оценки, мы более или менее приблизимся к концу года", добавил он.

В последние недели EMA начала оценку данных для ускорения потенциального одобрения вакцин от AstraZeneca Plc и Оксфордского университета, а также от Pfizer Inc. и BioNTech SE.

По словам Рази, первые вакцины, вероятно, будут иметь условное разрешение на продажу, которое выдается сроком на один год в том случае, когда выгода от немедленного доступа к лекарственному средству перевешивает риск получения менее важных данных.

В то же время страны ЕС могут использовать свои чрезвычайные национальные полномочия для распространения вакцины еще до того, как ЕМА одобрит ее.

Как сообщалось, Европейский Союз готов помочь Украине получить доступ к вакцине против COVID-19.